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В сети показали робота Софию, которая способна на человеческие эмоции. Видео
Ее схожесть с реальными проявлениями эмоций пугает.
Гуманоидные реалистичные роботы, напоминающие человека, все чаще появляются на технологических выставках. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
Один из них, София от Hanson Robotics, уже вовсю дает интервью и участвует в ток-шоу. Почему люди боятся таких роботов, когда им потребуются свои права и обязанности и чем опасно чрезмерное развитие искусственного интеллекта — в материале…
Человекоподобный робот София появился в эфире шоу Good Morning Britain в качестве гостьи вместе со своим создателем доктором Дэвидом Хэнсоном, основателем компании Hanson Robotics.
Читайте также: Животные показали человеческие эмоции. Фото
В ходе интервью София отвечала на вопросы ведущих и пыталась изображать человеческие эмоции, некоторые из которых у робота получаются достаточно хорошо. Тем не менее ведущий программы Пирс Морган и многочисленные зрители сошлись во мнении, что София их слегка пугает.
Гуманоидные реалистичные роботы, напоминающие человека, все чаще появляются на технологических выставках. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
Один из них, София от Hanson Robotics, уже вовсю дает интервью и участвует в ток-шоу. Почему люди боятся таких роботов, когда им потребуются свои права и обязанности и чем опасно чрезмерное развитие искусственного интеллекта — в материале…
Человекоподобный робот София появился в эфире шоу Good Morning Britain в качестве гостьи вместе со своим создателем доктором Дэвидом Хэнсоном, основателем компании Hanson Robotics.
Читайте также: Животные показали человеческие эмоции. Фото
В ходе интервью София отвечала на вопросы ведущих и пыталась изображать человеческие эмоции, некоторые из которых у робота получаются достаточно хорошо. Тем не менее ведущий программы Пирс Морган и многочисленные зрители сошлись во мнении, что София их слегка пугает.
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