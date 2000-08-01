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На кладбище в Ужгороде появились вандалы. Видео

На кладбище в Ужгороде появились вандалы. Видео Неизвестные разрушают надгробные плиты и мусорят на кладбище.

Разрушенные могилы, поломанные надгробные плиты, поваленные кресты - фото с актами вандализма на кладбище Кальвария в Ужгороде активно распространяют и обсуждают горожане в соцсетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на transkarpatia.net.

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О причинах, которые могут побудить людей на такие действия и возможно ли их за это наказать, смотрите в сюжете Юлии Опаленик.

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 Теги: Ужгород, кладбище

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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