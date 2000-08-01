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Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео
В ролике детально показаны iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9.
В Сети было опубликовано "живое" видео с новыми iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9. Гаджеты показаны во всех деталях, а потому сомнений по части дизайна будущих устройств уже остаться не должно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Tiger Mobiles.
Смартфоны будущей линейки получат поддержку Face ID. Ожидается, что компания представит три гаджета грядущей осенью. При этом два из них получат экраны с диагональю 6,5 и 6,1 дюйма. Относительно третьего устройства информации пока нет.
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Кроме того известно, что iPhone X и X Plus будет единственным смартфоном линейки, оснащенным двойной камерой.
В Сети было опубликовано "живое" видео с новыми iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9. Гаджеты показаны во всех деталях, а потому сомнений по части дизайна будущих устройств уже остаться не должно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Tiger Mobiles.
Смартфоны будущей линейки получат поддержку Face ID. Ожидается, что компания представит три гаджета грядущей осенью. При этом два из них получат экраны с диагональю 6,5 и 6,1 дюйма. Относительно третьего устройства информации пока нет.
Читайте также: На кладбище в Ужгороде появились вандалы. Видео
Кроме того известно, что iPhone X и X Plus будет единственным смартфоном линейки, оснащенным двойной камерой.
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