» » Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео

Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео В ролике детально показаны iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9.

В Сети было опубликовано "живое" видео с новыми iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9. Гаджеты показаны во всех деталях, а потому сомнений по части дизайна будущих устройств уже остаться не должно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Tiger Mobiles.

Смартфоны будущей линейки получат поддержку Face ID. Ожидается, что компания представит три гаджета грядущей осенью. При этом два из них получат экраны с диагональю 6,5 и 6,1 дюйма. Относительно третьего устройства информации пока нет.

Читайте также: На кладбище в Ужгороде появились вандалы. Видео

Кроме того известно, что iPhone X и X Plus будет единственным смартфоном линейки, оснащенным двойной камерой.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     317
     0

Похожие новости по теме

Так может выглядеть Так может выглядеть "убийца" iPhone X от Xiaomi. Видео

В Сети показали новый Xiaomi Mi 7.

Презентация iPhone 8: онлайн-трансляция. Видео Презентация iPhone 8: онлайн-трансляция. Видео

Презентация началась в 20:00 по Киеву.

Появились кадры с работающим iPhone 7 Plus. Видео Появились кадры с работающим iPhone 7 Plus. Видео

Гаджет с 5,5-дюймовым экраном впервые показали на видео включенным.

Сравнение всей линейки iPhone с новой моделью. Видео Сравнение всей линейки iPhone с новой моделью. Видео

Известный блогер сравнил всех модели американской компании.

Сравнение дизайна линейки новых iPhone. Видео Сравнение дизайна линейки новых iPhone. Видео

Новые гаджеты неоднозначно удивили ярых фанатов компании.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх