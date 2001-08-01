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В Днепре экскаватором сносили незаконные "наливайки". Видео
За день демонтировали три объекта.
В Днепре с лица земли стерли еще три наливайки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 49000.
Так, сегодня колонна из техники КП «УРЭА», энергонадзора и «Муніципальної варти» стартовала на первый адрес: улица Каруны, 49. Владельцы наливайки к визиту были готовы и заранее вынесли весь товар и технику. Первым делом киоск отсоединили от проводов, которые проходили через одну из квартир соседнего дома. Владельцы наливайки спокойно стояли в стороне, предприняли лишь попытку показать все имеющиеся документы. Но, как отметил Руслан Мороз, сейчас уже поздно это делать.
Следует отметить, что КП «УРЭА» использует более серьезные методы во время демонтажа, чем КП «Благоустрій». Киоски после демонтажа КП «УРЭА» восстановлению не подлежат, ведь они просто крушатся. Как рассказал Руслан Мороз, начальник инспекции по благоустройству Днепра, по данным наливайкам поступало сообщение от местных жителей, что во всех совершали продажу спиртных напитков. Подтверждением этого стали протоколы после ночных рейдов «летучих бригад».
Возле киоска раньше была летняя площадка со столиками, создавая вид некоего круглосуточного магазина-кафе, но их вместе с товаром владельцы вывезли накануне.
— Наливайки находятся вне закона, в отличие от киосков, которые демонтируют в ходе реконструкции города. Наливайки не планируют возвращать в черту города, поэтому убирают их путем полного уничтожения. Эти хитрости — маскировка, и предоставления в последний момент каких-то разрешительных документов не остановит демонтаж. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не уберем последнюю наливайку в Днепре, — рассказал Руслан Мороз.
Посмотреть на снос собралось много местных жителей и среди них не нашлось ни одного, кто жаловался бы на киоск. Как отмечают местные, цены там были более низкие, и спиртное не наливали, а вот в соседнем магазине наливают запросто.
Один из зевак оказался более решительно настроенным. Подойдя к представителям КП «УРЭА», попросил не демонтировать киоск, пока не приедет патрульная полиция. Стражи порядка приехали через 20 минут, проверили все документы и приняли заявление от владелицы киоска на месте.
Оставив на месте один трактор и грузовой автомобиль для уборки того, что осталось от постройки, колонна техники КП «УРЭА», энергонадзора и «Муніципальної варти» отправилась на следующий адрес — Холодильная, 57. По данному адресу нас явно не ждали. Киоск работал. Продавщица не сразу поняла, что от нее хотят. Ирина утверждала, что никаких предупреждений не было и что спиртное не продавала после 22:00.
У женщины на нервной почве поднялось давление, ее бросило в сильную дрожь. Сотрудники КП «УРЭА» предложили вызвать скорую помощь, но женщина отказалась. Придя немного в себя, она принялась выносить товар из киоска. Вынести не получилось лишь холодильник GABLER. Владелец наливайки приехал уже в тот момент, когда ее уже перевернули.
На место происшествия подъехал и Виталий, представитель компании, которая предоставляет в аренду два холодильника киоску. Как он отметил, им даже не дали время для того, чтобы убрать холодильники. Из-за этого фирма планирует подавать в суд на КП «Благоустрій» для возмещения убытков. Один холодильник полностью разрушен, а второй — поврежден. Стоимость одного такого аппарата — 6000 грн.
Юрий, владелец киоска, сообщил, что срок действия документов истекает 18 августа, и он уже подал их на продление в городской совет. Он также утверждал, что уведомлений не получал. Пока же на месте киоска осталась груда мусора и куча продуктов, которые в спешке спасали от уничтожения.
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Отметим, что КП «Благоустрій» выдавало уведомления в один день всем трем наливайкам, но не все серьезно восприняли происходящее. Владельцы наливаек имеют право подать в суд на городской совет, указав на неправомерность демонтажа. Но пока еще ни одного дела выиграть им не удалось.
В Днепре с лица земли стерли еще три наливайки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 49000.
Так, сегодня колонна из техники КП «УРЭА», энергонадзора и «Муніципальної варти» стартовала на первый адрес: улица Каруны, 49. Владельцы наливайки к визиту были готовы и заранее вынесли весь товар и технику. Первым делом киоск отсоединили от проводов, которые проходили через одну из квартир соседнего дома. Владельцы наливайки спокойно стояли в стороне, предприняли лишь попытку показать все имеющиеся документы. Но, как отметил Руслан Мороз, сейчас уже поздно это делать.
Следует отметить, что КП «УРЭА» использует более серьезные методы во время демонтажа, чем КП «Благоустрій». Киоски после демонтажа КП «УРЭА» восстановлению не подлежат, ведь они просто крушатся. Как рассказал Руслан Мороз, начальник инспекции по благоустройству Днепра, по данным наливайкам поступало сообщение от местных жителей, что во всех совершали продажу спиртных напитков. Подтверждением этого стали протоколы после ночных рейдов «летучих бригад».
Возле киоска раньше была летняя площадка со столиками, создавая вид некоего круглосуточного магазина-кафе, но их вместе с товаром владельцы вывезли накануне.
— Наливайки находятся вне закона, в отличие от киосков, которые демонтируют в ходе реконструкции города. Наливайки не планируют возвращать в черту города, поэтому убирают их путем полного уничтожения. Эти хитрости — маскировка, и предоставления в последний момент каких-то разрешительных документов не остановит демонтаж. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не уберем последнюю наливайку в Днепре, — рассказал Руслан Мороз.
Посмотреть на снос собралось много местных жителей и среди них не нашлось ни одного, кто жаловался бы на киоск. Как отмечают местные, цены там были более низкие, и спиртное не наливали, а вот в соседнем магазине наливают запросто.
Один из зевак оказался более решительно настроенным. Подойдя к представителям КП «УРЭА», попросил не демонтировать киоск, пока не приедет патрульная полиция. Стражи порядка приехали через 20 минут, проверили все документы и приняли заявление от владелицы киоска на месте.
Оставив на месте один трактор и грузовой автомобиль для уборки того, что осталось от постройки, колонна техники КП «УРЭА», энергонадзора и «Муніципальної варти» отправилась на следующий адрес — Холодильная, 57. По данному адресу нас явно не ждали. Киоск работал. Продавщица не сразу поняла, что от нее хотят. Ирина утверждала, что никаких предупреждений не было и что спиртное не продавала после 22:00.
У женщины на нервной почве поднялось давление, ее бросило в сильную дрожь. Сотрудники КП «УРЭА» предложили вызвать скорую помощь, но женщина отказалась. Придя немного в себя, она принялась выносить товар из киоска. Вынести не получилось лишь холодильник GABLER. Владелец наливайки приехал уже в тот момент, когда ее уже перевернули.
На место происшествия подъехал и Виталий, представитель компании, которая предоставляет в аренду два холодильника киоску. Как он отметил, им даже не дали время для того, чтобы убрать холодильники. Из-за этого фирма планирует подавать в суд на КП «Благоустрій» для возмещения убытков. Один холодильник полностью разрушен, а второй — поврежден. Стоимость одного такого аппарата — 6000 грн.
Юрий, владелец киоска, сообщил, что срок действия документов истекает 18 августа, и он уже подал их на продление в городской совет. Он также утверждал, что уведомлений не получал. Пока же на месте киоска осталась груда мусора и куча продуктов, которые в спешке спасали от уничтожения.
Читайте также: Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео
Отметим, что КП «Благоустрій» выдавало уведомления в один день всем трем наливайкам, но не все серьезно восприняли происходящее. Владельцы наливаек имеют право подать в суд на городской совет, указав на неправомерность демонтажа. Но пока еще ни одного дела выиграть им не удалось.
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