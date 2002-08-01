Так выглядит уникальная капсула для космических полетов. Видео

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Впервые Blue Origin использовала ракету и капсулу, которые уже запускали ранее.

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, провела успешное испытание нового поколения суборбитального корабля New Shepard, предназначенного для будущих полетов космических туристов, и обнародовала видео полета.

На этот раз в капсуле New Shepard поместили оборудование для проведения двух научных экспериментов.