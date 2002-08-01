» » Так выглядит уникальная капсула для космических полетов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Так выглядит уникальная капсула для космических полетов. Видео

Так выглядит уникальная капсула для космических полетов. Видео Капсулу разработала частная компания.

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin обнародовала видео, на котором запечатлен интерьер капсулы ракеты New Shepard для космических туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Отмечается, что благодаря большим иллюминаторам, которые занимают 1/3 поверхности капсулы, пассажиры смогут насладиться незабываемым видом во время путешествия. В салоне, в частности, установлены кресла и монитор для отслеживания параметров полета.

Система New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 км), после чего капсула отсоединяется, а обе части приземляются независимо друг от друга.

В течение нескольких минут пассажиры будут испытывать состояние невесомости, после чего вернутся на Землю. Капсула рассчитана на шестерых пассажиров.

Ранее появилась информация, что стоимость полета на корабле New Shepard составит не менее $200 тысяч. Продажа билетов для космических туристов стартует в 2019 году.

New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полетов, создаваемые американской компанией Blue Origin, что была основана Джеффом Безосом. Представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя.

Читайте также: Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео

Основным предназначением системы является космический туризм. Система названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: космос, капсула

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     174
     0

Похожие новости по теме

На ракете Blue Origin в космос отправились живые существа. Видео На ракете Blue Origin в космос отправились живые существа. Видео

Впервые Blue Origin использовала ракету и капсулу, которые уже запускали ранее.

Компания главы Amazon провела испытания космического корабля. Видео Компания главы Amazon провела испытания космического корабля. Видео

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, провела успешное испытание нового поколения суборбитального корабля New Shepard, предназначенного для будущих полетов космических туристов, и обнародовала видео полета.

В Сети показали кадры полета на новом космическом корабле. Видео В Сети показали кадры полета на новом космическом корабле. Видео

Полет стал первым запуском New Shepard.

В США испытали ракету для космических туристов. Видео В США испытали ракету для космических туристов. Видео

На этот раз в капсуле New Shepard поместили оборудование для проведения двух научных экспериментов.

В США испытали ракету для космических туристов. Видео В США испытали ракету для космических туристов. Видео

В США намерены развивать космический туризм.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх