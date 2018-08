Так выглядит уникальная капсула для космических полетов. Видео

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin обнародовала видео, на котором запечатлен интерьер капсулы ракеты New Shepard для космических туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы Отмечается, что благодаря большим иллюминаторам, которые занимают 1/3 поверхности капсулы, пассажиры смогут насладиться незабываемым видом во время путешествия. В салоне, в частности, установлены кресла и монитор для отслеживания параметров полета.Система New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 км), после чего капсула отсоединяется, а обе части приземляются независимо друг от друга.В течение нескольких минут пассажиры будут испытывать состояние невесомости, после чего вернутся на Землю. Капсула рассчитана на шестерых пассажиров.Ранее появилась информация, что стоимость полета на корабле New Shepard составит не менее $200 тысяч. Продажа билетов для космических туристов стартует в 2019 году.New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полетов, создаваемые американской компанией Blue Origin, что была основана Джеффом Безосом. Представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя.Основным предназначением системы является космический туризм. Система названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.