В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео

Все пассажиры остались живы.



Самолет авиакомпании Aeromexico, перевозивший пассажиров, разбился в мексиканском штате Дуранго. Представители авиакомпании подтвердили факт аварии самолета, сообщает



Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал через 5 минут после отрыва от взлетно-посадочной полосы.



На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате авиакатастрофы никто не погиб.



Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большинство пассажиров покинула салон самолета самостоятельно. По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, их доставили в больницы.



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Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Самолет авиакомпании Aeromexico, перевозивший пассажиров, разбился в мексиканском штате Дуранго. Представители авиакомпании подтвердили факт аварии самолета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал через 5 минут после отрыва от взлетно-посадочной полосы.На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате авиакатастрофы никто не погиб.Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большинство пассажиров покинула салон самолета самостоятельно. По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, их доставили в больницы.Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.



