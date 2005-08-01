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В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео Все пассажиры остались живы.

Самолет авиакомпании Aeromexico, перевозивший пассажиров, разбился в мексиканском штате Дуранго. Представители авиакомпании подтвердили факт аварии самолета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал через 5 минут после отрыва от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате авиакатастрофы никто не погиб.

Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большинство пассажиров покинула салон самолета самостоятельно. По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, их доставили в больницы.

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Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.

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 Теги: Мексика, самолет

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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