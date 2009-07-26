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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали заброшенные здания в Луганске. Видео

В Сети показали заброшенные здания в Луганске. ВидеоМародеры взламывают замки в бывших банковских учреждениях.

В Луганске мародеры взламывают замки в бывших банковских учреждениях, получая доступ к копиям документов клиентов.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Имея такие данные можно сидеть в следственном изоляторе неподконтрольной территории, совершать преступления с помощью телефона. Можно проводить сделки с фиктивными "черными риэлторами" и нотариусами", - рассказал изданию юрист из Луганска Игорь Чудовский, считая такое использование документов опасным.

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При этом, по словам юриста, бросив документы клиентов, банк нарушил украинское законодательство.

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 Теги: Луганск, здания, видео

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Сегодня, 09:47 » Автор: Богдан Процив
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