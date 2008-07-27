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Кадры с места смертельной аварии с маршруткой в России. Видео

Кадры с места смертельной аварии с маршруткой в России. ВидеоВ ДТП погибли шесть человек и двое пострадали.

В России (Чертковский район, Ростовская область) произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, в которой погибли шесть человек и двое пострадали.

Об этом сообщили в региональном УМВД, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Volkswagen Transporter", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

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 Теги: авария, маршрутка, видео

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Сегодня, 12:32 » Автор: Богдан Процив
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