Кадры с места смертельной аварии с маршруткой в России. Видео

В ДТП погибли шесть человек и двое пострадали.



В России (Чертковский район, Ростовская область) произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, в которой погибли шесть человек и двое пострадали.



Об этом сообщили в региональном УМВД, передает интернет-издание



"Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Volkswagen Transporter", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.



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На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В России (Чертковский район, Ростовская область) произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, в которой погибли шесть человек и двое пострадали.Об этом сообщили в региональном УМВД, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua "Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Volkswagen Transporter", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.



