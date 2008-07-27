При въезде в Мелитополь столкнулись шесть автомобилей. Видео

Жертв и пострадавших нет.



В Запорожской области столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла при въезде в Мелитополь, сообщает интернет-издание



"Под Мелитополем на одной полосе проезжей части столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших", – отмечает СМИ.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Запорожской области столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла при въезде в Мелитополь, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Под Мелитополем на одной полосе проезжей части столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших", – отмечает СМИ.



