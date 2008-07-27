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При въезде в Мелитополь столкнулись шесть автомобилей. Видео

При въезде в Мелитополь столкнулись шесть автомобилей. ВидеоЖертв и пострадавших нет.

В Запорожской области столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла при въезде в Мелитополь, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Под Мелитополем на одной полосе проезжей части столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших", – отмечает СМИ.

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 Теги: Мелитополь, авария, видео

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Сегодня, 14:49 » Автор: Богдан Процив
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