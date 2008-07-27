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В оккупированном Крыму частный дом смыло водой. Видео
Дом просто смыло, когда женщина была во дворе.
Москвичка потеряла жилье в оккупированном Севастополе весьма необычным образом. Согласно полученным данным, здание попросту свалилось в море в тот самый момент, когда его хозяйка была рядом, во дворе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Случай произошел между пляжами Толстяк и Учкуевка. Данные российских СМИ гласят, что дом был продан два года назад, наверняка понимая, что он «долго не протянет».
Жители Москвы, что выкупили дом сами не пострадали, однако полностью лишились своего жилья.
Само здание было построено на краю глинистого обрыва, отступающего со скоростью в около пяти метров в год.
В социальных сетях отметили, что инцидент произошёл два дня назад. А сами пользователи решили не остаться в стороне и прокомментировали ситуацию:
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«Крым. Понаехавшие в 2016 году из Москвы оккупанты купили домик с видом на море в Севастополе. И нет у них больше домика. В 3 часа дня произошел оползень и дом рухнул в обрыв. На подходе и другие дома, которые повисли над обрывом», – написал один блогер в своем аккаунте в социальной сети Твиттер.
«Какая грустная новость, «Путин, памахи, «Мать-природа смывает говно из своих земель», – саркастично отметили под постом блогера пользователи.
Москвичка потеряла жилье в оккупированном Севастополе весьма необычным образом. Согласно полученным данным, здание попросту свалилось в море в тот самый момент, когда его хозяйка была рядом, во дворе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Случай произошел между пляжами Толстяк и Учкуевка. Данные российских СМИ гласят, что дом был продан два года назад, наверняка понимая, что он «долго не протянет».
Жители Москвы, что выкупили дом сами не пострадали, однако полностью лишились своего жилья.
Само здание было построено на краю глинистого обрыва, отступающего со скоростью в около пяти метров в год.
В социальных сетях отметили, что инцидент произошёл два дня назад. А сами пользователи решили не остаться в стороне и прокомментировали ситуацию:
Читайте также: В Казахстане автобус с людьми смыло водой. Видео
«Крым. Понаехавшие в 2016 году из Москвы оккупанты купили домик с видом на море в Севастополе. И нет у них больше домика. В 3 часа дня произошел оползень и дом рухнул в обрыв. На подходе и другие дома, которые повисли над обрывом», – написал один блогер в своем аккаунте в социальной сети Твиттер.
«Какая грустная новость, «Путин, памахи, «Мать-природа смывает говно из своих земель», – саркастично отметили под постом блогера пользователи.
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