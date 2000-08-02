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Украина принимает участие в учениях НАТО. Видео

Украина принимает участие в учениях НАТО. ВидеоСценарий учений включает штабные и полевые тренировки.

В среду, 1 августа, в Грузии стартуют многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В учениях примут участие 3 000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. На этот раз в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже в четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

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Сценарий учений включает штабные и полевые тренировки, стрельбы, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

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 Теги: Украина, Видео, НАТО

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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