» » Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео

Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео В результате приступа пострадавший сильно ударился, упав с транспорта.

В Чернигове произошло ЧП со смертельным исходом. Велосипедист умер во время передвижения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Как сообщает источник, сегодня в Чернигове во время движения из-за резкого ухудшения самочувствия упал мужчина ехавший на велосипеде с мотором.

При падении мужчина ударился головой об асфальт. Свидетели происшествия сообщают что еще около 20 минут он был жив, но приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи не успела оказать первую помощь — мужчина скончался.

Читайте также: В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео

На место прибыла патрульная полиция. Причины и подробности происшествия уточняются.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Чернигов, велосипед, смерть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     318
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео

Все пассажиры остались живы.

Во Львове турист разбил голову во время приступа эпилепсии. Видео Во Львове турист разбил голову во время приступа эпилепсии. Видео

Мужчина приехал на экскурсию из Люблина – это был первый его в жизни приступ.

Расстрел адвоката в Киеве: опубликованы кадры с места преступления. Видео Расстрел адвоката в Киеве: опубликованы кадры с места преступления. Видео

Мужчина умер уже в больнице, куда его доставили каретой скорой помощи.

В Николаеве мужчина скончался после инъекции частной «скорой». Видео В Николаеве мужчина скончался после инъекции частной «скорой». Видео

За два часа после инъекции он умер.

В Киеве мужчина поскользнулся на льду, упал и умер. Видео В Киеве мужчина поскользнулся на льду, упал и умер. Видео

Мужчина поскользнулся и ударился головой об лед.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх