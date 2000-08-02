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Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
В результате приступа пострадавший сильно ударился, упав с транспорта.
В Чернигове произошло ЧП со смертельным исходом. Велосипедист умер во время передвижения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщает источник, сегодня в Чернигове во время движения из-за резкого ухудшения самочувствия упал мужчина ехавший на велосипеде с мотором.
При падении мужчина ударился головой об асфальт. Свидетели происшествия сообщают что еще около 20 минут он был жив, но приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи не успела оказать первую помощь — мужчина скончался.
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На место прибыла патрульная полиция. Причины и подробности происшествия уточняются.
В Чернигове произошло ЧП со смертельным исходом. Велосипедист умер во время передвижения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщает источник, сегодня в Чернигове во время движения из-за резкого ухудшения самочувствия упал мужчина ехавший на велосипеде с мотором.
При падении мужчина ударился головой об асфальт. Свидетели происшествия сообщают что еще около 20 минут он был жив, но приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи не успела оказать первую помощь — мужчина скончался.
Читайте также: В Сети появились кадры с места крушения самолета в Мексике. Видео
На место прибыла патрульная полиция. Причины и подробности происшествия уточняются.
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