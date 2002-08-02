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В США установили необычный рекорд с туалетной бумагой. Видео

В США установили необычный рекорд с туалетной бумагой. Видео Над новым достижением трудились 14 человек в течение 10 часов.

В Книге рекордов Гиннеса есть очень странные и необычные рекорды. Некоторые из них поставлены с помощью туалетной бумаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Недавно в этом международном реестре достижений человека появился новый рекорд, связанный с туалетной бумагой. Сотрудники одного из магазинов в штате Висконсин построили пирамиду из туалетной бумаги высотой 4,26 метра.

Чтобы побить предыдущий мировой рекорд, 14 сотрудникам магазина Meijer понадобилось 25 тысяч рулонов туалетной бумаги.

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Трудились они на протяжении 10 часов.

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 Теги: туалетная бумага, рекорд

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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