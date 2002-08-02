Раздел: Видеоновости
В США установили необычный рекорд с туалетной бумагой. Видео
Над новым достижением трудились 14 человек в течение 10 часов.
В Книге рекордов Гиннеса есть очень странные и необычные рекорды. Некоторые из них поставлены с помощью туалетной бумаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Недавно в этом международном реестре достижений человека появился новый рекорд, связанный с туалетной бумагой. Сотрудники одного из магазинов в штате Висконсин построили пирамиду из туалетной бумаги высотой 4,26 метра.
Чтобы побить предыдущий мировой рекорд, 14 сотрудникам магазина Meijer понадобилось 25 тысяч рулонов туалетной бумаги.
Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
Трудились они на протяжении 10 часов.
В Книге рекордов Гиннеса есть очень странные и необычные рекорды. Некоторые из них поставлены с помощью туалетной бумаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Недавно в этом международном реестре достижений человека появился новый рекорд, связанный с туалетной бумагой. Сотрудники одного из магазинов в штате Висконсин построили пирамиду из туалетной бумаги высотой 4,26 метра.
Чтобы побить предыдущий мировой рекорд, 14 сотрудникам магазина Meijer понадобилось 25 тысяч рулонов туалетной бумаги.
Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
Трудились они на протяжении 10 часов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
203
0
Также советуем посмотреть
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
Оставьте свой комментарий