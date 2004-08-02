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Раздел: Видеоновости  
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Израильские военные показали, как нужно проводить АТО. Видео

Израильские военные показали, как нужно проводить АТО. Видео Были задержаны террористы из Палестины.

Сегодня пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала материалы о задержании палестинских террористов, которые обстреляли поселок Бейт-Эль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Jewish News.

Операцию провели совместно ЦАХАЛ и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). Все террористы принадлежат к террористической ячейке из лагеря палестинских беженцев Джалазун.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет: "Лагерь палестинских беженцев Джалазун превратился в центр террора, из него вышли несколько террористических ячеек. Быстрый арест членов ячеек, а также задержания других боевиков чаще всего еще на этапе подготовки терактов свидетельствует об оперативных возможностях служб безопасности на местах".

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Ниже видео, предоставленное израильскими военными.

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 Теги: Израиль, АТО

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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