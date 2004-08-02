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Израильские военные показали, как нужно проводить АТО. Видео
Были задержаны террористы из Палестины.
Сегодня пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала материалы о задержании палестинских террористов, которые обстреляли поселок Бейт-Эль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Jewish News.
Операцию провели совместно ЦАХАЛ и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). Все террористы принадлежат к террористической ячейке из лагеря палестинских беженцев Джалазун.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет: "Лагерь палестинских беженцев Джалазун превратился в центр террора, из него вышли несколько террористических ячеек. Быстрый арест членов ячеек, а также задержания других боевиков чаще всего еще на этапе подготовки терактов свидетельствует об оперативных возможностях служб безопасности на местах".
Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
Ниже видео, предоставленное израильскими военными.
Сегодня пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала материалы о задержании палестинских террористов, которые обстреляли поселок Бейт-Эль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Jewish News.
Операцию провели совместно ЦАХАЛ и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК). Все террористы принадлежат к террористической ячейке из лагеря палестинских беженцев Джалазун.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет: "Лагерь палестинских беженцев Джалазун превратился в центр террора, из него вышли несколько террористических ячеек. Быстрый арест членов ячеек, а также задержания других боевиков чаще всего еще на этапе подготовки терактов свидетельствует об оперативных возможностях служб безопасности на местах".
Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
Ниже видео, предоставленное израильскими военными.
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