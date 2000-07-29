Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике. Видео

Президент Беларуси предложил журналистам "иногда щупать" его, чтобы его больше не "хоронить".



Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике, развеяв слухи о проблемах со здоровьем. Лукашенко проверил ход уборочной кампании под Минском и с юмором прокомментировал сообщения СМИ об инсульте. Об этом говорится в сюжете телеканала ОНТ, передает интернет-издание



"В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Но особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошлые сутки, так и тебя могут похоронить", - обратился Лукашенко к одному из аграриев.



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После этого президент Беларуси ответил на вопросы местных журналистов. Один из них сказал, что все были рады, что слухи о болезни президента оказались неправдой. На что Лукашенко ответил: "Еще говорят, что двойник работает вместо меня, так что ты меня иногда щупай".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике, развеяв слухи о проблемах со здоровьем. Лукашенко проверил ход уборочной кампании под Минском и с юмором прокомментировал сообщения СМИ об инсульте. Об этом говорится в сюжете телеканала ОНТ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Но особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошлые сутки, так и тебя могут похоронить", - обратился Лукашенко к одному из аграриев.После этого президент Беларуси ответил на вопросы местных журналистов. Один из них сказал, что все были рады, что слухи о болезни президента оказались неправдой. На что Лукашенко ответил: "Еще говорят, что двойник работает вместо меня, так что ты меня иногда щупай".



