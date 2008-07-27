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В районе ООС прошли соревнования украинских противотанковых расчетов. Видео

В районе ООС прошли соревнования украинских противотанковых расчетов. ВидеоОбслуги комплексов подтвердили высокий уровень знаний, профессионализм и готовность к выполнению боевых задач.

1 августа в районе проведения операции Объединенных сил прошел заключительный этап соревнований на лучший номер расчета противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", "Конкурс", "Фагот" и "Стугна-П".

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Финал соревнований проходил в два этапа. В начале противотанкисты бригад, входящих в состав Объединенных сил, продемонстрировали личные навыки во время преодоления специальной полосы препятствий. После чего военнослужащие выполнили боевые пуски противотанковых ракет по неподвижным целям. Следует отметить, что стопроцентную меткость продемонстрировал ПТРК "Стугна-П", а это в очередной раз доказывает высокую эффективность данного комплекса отечественного производства.

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Обслуги комплексов подтвердили высокий уровень знаний, профессионализм и готовность к выполнению боевых задач", - отметили в штабе.

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 Теги: противотанковые комплексы, видео, ООС

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Сегодня, 15:47 » Автор: Богдан Процив
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