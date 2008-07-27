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Раздел: Видеоновости  
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В Коблево на пляже произошел пожар. Видео

В Коблево на пляже произошел пожар. ВидеоПострадала женщина, которая работает в одном из заведений.

Сегодня около 13:50 в Коблево на пляже в торговых рядах произошел пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Местные жители подручными способами тушили огонь пока ждали приезда спасателей. Отмечается, что на этом отрезке в некоторых местах заблокирован проезд и нет достаточного количества источников воды.

Предварительно, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Женщину госпитализировали.

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Обстоятельства происшествия выясняют на месте правоохранители.

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 Теги: Коблево, пляж, пожар, Видео

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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