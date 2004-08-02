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Северная Корея передала США останки погибших на войне солдат. Видео

Северная Корея передала США останки погибших на войне солдат. ВидеоВсего передали 55 гробов.

55 гробов с наброшенными сверху американскими флагами прибыли в гавань Перл-Харбор на Гавайях. В них — останки, которые, как предполагается, принадлежат американским солдатам, погибшим в Корейской войне 60 лет назад.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

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Останки передала США Северная Корея в соответствии с договорённостями, которых достигли на саммите Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

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Сегодня, 21:51 » Автор: Едгар Букмирза
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