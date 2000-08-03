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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали новый украинский МиГ-29. Видео

В Сети показали новый украинский МиГ-29. ВидеоДва модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна Укроборонпром завершило работы по модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

"Эти самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

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Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем", - сказано в сообщении.

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 Теги: Видео, МиГ-29

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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