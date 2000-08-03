» » Кадры масштабного пожара в центре Харькова, снятые с высоты. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры масштабного пожара в центре Харькова, снятые с высоты. Видео

Кадры масштабного пожара в центре Харькова, снятые с высоты. ВидеоОбщая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

В Сети появилось видео пожара в Украинской инженерно-педагогической академии (Харьков), которое было снято с высоты птичьего полета. Видео выложено на канале Bogdan Kolchygin в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области сообщили, что о пожаре спасатели узнали в 15:07.

К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.

Спасатели приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

Всего к месту пожара были направлены подразделения ГСНС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.

На пожаре работали около 80 человек личного состава ГСЧС. Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуировали.

"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", – сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: Кадры заснеженного Луцка, снятые с высоты птичьего полета. Видео

В информации также отмечается, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
     361
     0

Похожие новости по теме

Дрон заснял сильный пожар в самом центре Харькова. Видео Дрон заснял сильный пожар в самом центре Харькова. Видео

Пожар вспыхнул очень быстро.

В Харькове загорелось здание академии. Видео В Харькове загорелось здание академии. Видео

На площади около 500 кв.м. горят конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания вуза.

В Сети появились кадры тушения масштабного пожара в Борисполе. Видео В Сети появились кадры тушения масштабного пожара в Борисполе. Видео

Причина пожара ещё выясняется.

Кадры масштабного пожара под Киевом с высоты птичьего полета. Видео Кадры масштабного пожара под Киевом с высоты птичьего полета. Видео

Горящие склады в Броварах сняли с квадрокоптера.

В Харькове пожар: горели гаражи и прилегающие жилые дома. Видео В Харькове пожар: горели гаражи и прилегающие жилые дома. Видео

Причина возникновения пожара и ущерб в настоящее время устанавливаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх