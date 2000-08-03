Раздел: Видеоновости
Кадры масштабного пожара в центре Харькова, снятые с высоты. Видео
Общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.
В Сети появилось видео пожара в Украинской инженерно-педагогической академии (Харьков), которое было снято с высоты птичьего полета. Видео выложено на канале Bogdan Kolchygin в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области сообщили, что о пожаре спасатели узнали в 15:07.
К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.
Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.
Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.
Спасатели приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.
Всего к месту пожара были направлены подразделения ГСНС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.
На пожаре работали около 80 человек личного состава ГСЧС. Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуировали.
"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", – сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Читайте также: Кадры заснеженного Луцка, снятые с высоты птичьего полета. Видео
В информации также отмечается, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.
В Сети появилось видео пожара в Украинской инженерно-педагогической академии (Харьков), которое было снято с высоты птичьего полета. Видео выложено на канале Bogdan Kolchygin в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области сообщили, что о пожаре спасатели узнали в 15:07.
К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.
Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.
Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.
Спасатели приняли решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.
Всего к месту пожара были направлены подразделения ГСНС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.
На пожаре работали около 80 человек личного состава ГСЧС. Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуировали.
"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", – сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Читайте также: Кадры заснеженного Луцка, снятые с высоты птичьего полета. Видео
В информации также отмечается, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
361
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий