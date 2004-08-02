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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве вспыхнул многоэтажный дом. Видео

В Киеве вспыхнул многоэтажный дом. ВидеоПогибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Установлено, что пожар возник в квартире № 29 на шестом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на балконы с пятого по восьмой этажи.

Пожар, общей площадью 60 м кв., локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.

Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

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Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.



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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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