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В Киеве вспыхнул многоэтажный дом. Видео
Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Установлено, что пожар возник в квартире № 29 на шестом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на балконы с пятого по восьмой этажи.
Пожар, общей площадью 60 м кв., локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.
Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.
Читайте также: В Киеве ДТП на Нивках парализовало движение
Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Установлено, что пожар возник в квартире № 29 на шестом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на балконы с пятого по восьмой этажи.
Пожар, общей площадью 60 м кв., локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.
Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.
Читайте также: В Киеве ДТП на Нивках парализовало движение
Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
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