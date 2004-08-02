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Стали известны детали смерти женщины в стоматцентре Киева. Видео

Стали известны детали смерти женщины в стоматцентре Киева. ВидеоПо факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева полиция открыла уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и взяли объяснения у работников центра", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Прибывшие на вызов врачи скорой констатировали смерть женщины, причина будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты.

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По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

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 Теги: смерть, стоматология, видео

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Сегодня, 10:22 » Автор: Богдан Процив
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