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Стали известны детали смерти женщины в стоматцентре Киева. Видео
По факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева полиция открыла уголовное производство.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и взяли объяснения у работников центра", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Прибывшие на вызов врачи скорой констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты.
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По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и взяли объяснения у работников центра", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Прибывшие на вызов врачи скорой констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты.
Читайте также: Журналисты показали жизнь ромов в Украине. Видео
По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
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