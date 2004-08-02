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Состоялась премьера нового клипа The Hardkiss. Видео
Популярная украинская группа выпустила новый клип на трек Free Me.
Видео создано из отрывков выступлений группы на концертах. Также исполнители записали кадры, исполняя трек в большом помещении похожем на склад.
Клип появился на официальном YouTube-канале группы. Ранее The Hardkiss выпустили "космический" клип, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Режиссером клипа выступил участник группы и муж Юлии Саниной Валерий Бебко. Трек войдет в новый альбом группы Железная ласточка.
Читайте также: Кадры пожара в центре Харькова с высоты птичьего полета. Видео
Меньше чем за сутки ролик собрал чуть больше 94 тысяч просмотров.
Видео создано из отрывков выступлений группы на концертах. Также исполнители записали кадры, исполняя трек в большом помещении похожем на склад.
Клип появился на официальном YouTube-канале группы. Ранее The Hardkiss выпустили "космический" клип, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Режиссером клипа выступил участник группы и муж Юлии Саниной Валерий Бебко. Трек войдет в новый альбом группы Железная ласточка.
Читайте также: Кадры пожара в центре Харькова с высоты птичьего полета. Видео
Меньше чем за сутки ролик собрал чуть больше 94 тысяч просмотров.
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