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Состоялась премьера нового клипа The Hardkiss. Видео

Состоялась премьера нового клипа The Hardkiss. ВидеоПопулярная украинская группа выпустила новый клип на трек Free Me.

Видео создано из отрывков выступлений группы на концертах. Также исполнители записали кадры, исполняя трек в большом помещении похожем на склад.

Клип появился на официальном YouTube-канале группы. Ранее The Hardkiss выпустили "космический" клип, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Режиссером клипа выступил участник группы и муж Юлии Саниной Валерий Бебко. Трек войдет в новый альбом группы Железная ласточка.

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Меньше чем за сутки ролик собрал чуть больше 94 тысяч просмотров.

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 Теги: The Hardkiss, клип, видео

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Сегодня, 12:16 » Автор: Богдан Процив
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