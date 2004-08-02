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Луганские шахтеры приехали в Киев за зарплатой. Видео

Луганские шахтеры приехали в Киев за зарплатой. ВидеоГорняки шахты Горная Луганской области требуют погасить задолженность по зарплатам.

Шахтеры проводят акцию возле здания Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве с требованием выплатить задолженность по зарплате. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Горняки шахты Горная прибыли к Минэнергоугля с требованиями погашения задолженности по зарплате", - написал Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами составляет около 38 миллионов долларов.

Напомним, в начале июля шахтеры из разных регионов устроили очередной митинг у здания парламента в Киеве с требование выплатить долги по зарплатам и увеличить финансирование отрасли.

Позже в Минэнерго заявили, что выделили на долги по зарплате шахтерам 324 млн грн.

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Накануне глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о выделении на угольную отрасль 1,4 млрд грн.

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 Теги: шахтеры, видео

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