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Крымский татарин поджег себя в знак протеста. Видео
Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
В центре оккупированного Симферополя активист поляны протеста Стрелковая пытался совершить акт самосожжения.
Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.
Крымский татарин облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить одежду, которая загорелась на нем.
Вскоре стало известно, что акт самосожжения пытался совершить Ватан Карабаш. Его госпитализировали в ожоговое отделение 6-ой городской больницы.
Врачи намерены обследовать пострадавшего, точных прогнозов относительно состояния его здоровья пока не дают.
Российские полицейские в момент проведения акта самосожжения Ватана Карабаша не предпринимали никаких действий.
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На месте поляны протеста Стрелковая, где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием Крымская роза. Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.
В центре оккупированного Симферополя активист поляны протеста Стрелковая пытался совершить акт самосожжения.
Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.
Крымский татарин облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить одежду, которая загорелась на нем.
Вскоре стало известно, что акт самосожжения пытался совершить Ватан Карабаш. Его госпитализировали в ожоговое отделение 6-ой городской больницы.
Врачи намерены обследовать пострадавшего, точных прогнозов относительно состояния его здоровья пока не дают.
Российские полицейские в момент проведения акта самосожжения Ватана Карабаша не предпринимали никаких действий.
Читайте также: Луганские шахтеры приехали в Киев за зарплатой. Видео
На месте поляны протеста Стрелковая, где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием Крымская роза. Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.
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