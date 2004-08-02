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Крымский татарин поджег себя в знак протеста. Видео

Крымский татарин поджег себя в знак протеста. ВидеоПеред поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

В центре оккупированного Симферополя активист поляны протеста Стрелковая пытался совершить акт самосожжения.

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.

Крымский татарин облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить одежду, которая загорелась на нем.

Вскоре стало известно, что акт самосожжения пытался совершить Ватан Карабаш. Его госпитализировали в ожоговое отделение 6-ой городской больницы.

Врачи намерены обследовать пострадавшего, точных прогнозов относительно состояния его здоровья пока не дают.

Российские полицейские в момент проведения акта самосожжения Ватана Карабаша не предпринимали никаких действий.

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На месте поляны протеста Стрелковая, где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием Крымская роза. Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.​

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 Теги: поджёг, Крым, видео

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Сегодня, 16:26 » Автор: Богдан Процив
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