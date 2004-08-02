КОРД задержал мужчин, попавших девушке в голову из карабина. Видео

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Полиция расследует происшествие как покушение на убийство.

Заложница в результате спецоперации КОРДа не пострадала.

При этом стрелявший угрожал сотрудникам следственно-оперативной группы.

Один из полицейских находился в коме, а подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы