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КОРД задержал мужчин, попавших девушке в голову из карабина. Видео

КОРД задержал мужчин, попавших девушке в голову из карабина. ВидеоСтрелкам грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД задержали в Днепре двух местных жителей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из карабина и ранили в лицо девушку.

Как сообщается, инцидент произошел во время празднования мужчинами Дня рождения одного из них, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы", - говорится в сообщении.

В связи с серьезностью ситуации полиция окружила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков, а когда правоохранителям стало известно место пребывания злоумышленников, для их задержания были привлечены спецназовцы КОРДа.

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"В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров они задержали двух мужчин. Карабин и гильзы изъяты. Сейчас идет баллистическая экспертиза", - добавили в полиции.

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 Теги: КОРД, спецоперация, видео

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Сегодня, 16:53 » Автор: Богдан Процив
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