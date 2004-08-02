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Опубликован первый трейлер к фильму «Король воров». Видео
В Сети появился первый ролик фильма об "ограблении века", снятого на основе реальных событий.
Опубликован первый полноценный ролик к фильму Король воров. Картина снята по мотивам реального ограбления в Лондоне.
Ролик появился на YouTube-канале студии StudiocanalUK. В фильме идется о краже украшений из сейфов в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден в 2015 году. Преступниками оказалась банда пенсионеров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главную роль в фильме сыграет Майкл Кейн. Также в картине появятся Майкл Гэмбон, Чарли Кокс и Джим Бродбент. Режиссером картины выступил создатель Вселенной Стивена Хокинга Джеймс Марш.
В реальной истории об ограблении пенсионеры украли украшений на 14 млн фунтов. Команду возглавил 76-летний Брайан Ридер. Мужчина не попал на суд из-за инсульта.
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Премьера фильма должна состоятся 14 сентября 2018 года.
Опубликован первый полноценный ролик к фильму Король воров. Картина снята по мотивам реального ограбления в Лондоне.
Ролик появился на YouTube-канале студии StudiocanalUK. В фильме идется о краже украшений из сейфов в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден в 2015 году. Преступниками оказалась банда пенсионеров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главную роль в фильме сыграет Майкл Кейн. Также в картине появятся Майкл Гэмбон, Чарли Кокс и Джим Бродбент. Режиссером картины выступил создатель Вселенной Стивена Хокинга Джеймс Марш.
В реальной истории об ограблении пенсионеры украли украшений на 14 млн фунтов. Команду возглавил 76-летний Брайан Ридер. Мужчина не попал на суд из-за инсульта.
Читайте также: Полуголый мужчина с топором напал на авто полиции. Видео
Премьера фильма должна состоятся 14 сентября 2018 года.
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