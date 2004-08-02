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Опубликован первый трейлер к фильму «Король воров». Видео

Опубликован первый трейлер к фильму «Король воров». ВидеоВ Сети появился первый ролик фильма об "ограблении века", снятого на основе реальных событий.

Опубликован первый полноценный ролик к фильму Король воров. Картина снята по мотивам реального ограбления в Лондоне.

Ролик появился на YouTube-канале студии StudiocanalUK. В фильме идется о краже украшений из сейфов в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден в 2015 году. Преступниками оказалась банда пенсионеров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Главную роль в фильме сыграет Майкл Кейн. Также в картине появятся Майкл Гэмбон, Чарли Кокс и Джим Бродбент. Режиссером картины выступил создатель Вселенной Стивена Хокинга Джеймс Марш.

В реальной истории об ограблении пенсионеры украли украшений на 14 млн фунтов. Команду возглавил 76-летний Брайан Ридер. Мужчина не попал на суд из-за инсульта.

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Премьера фильма должна состоятся 14 сентября 2018 года.

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 Теги: Король воров, видео

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Сегодня, 18:06 » Автор: Богдан Процив
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Он уже опубликован на YouTube.

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Ролик опубликован на официальном русскоязычном канале студии.

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