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В Уэльсе Ford Fiesta Rally Car спустился по канатной дорожке. Видео
Трюк казался абсолютно сумасшедшим
Устроители ралли Dayinsure Wales Rally GB спустили гоночный «Форд» по канатной дороге, чтобы тем самым показать все красоты местной природы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Канатная дорога находится в популярном у туристов месте - в парке развлечений Zip World, расположенном на территории северной части Уэльса. Завораживает!
В съёмках видео принял участие текущий лидер чемпионата Великобритании по ралли Мэтт Эдвардс. Герой здешний Элфин Эванс, который выиграл британский этап чемпионата мира по ралли в прошлом году, тоже засветился в данном проекте.
«Трюк казался абсолютно сумасшедшим, ещё только когда я впервые услышал о нём, и, поверьте мне, это было ещё более сумасшедшим в действительности! Просто рад, что не я находился в машине», - сказал Эванс. Вероятно, по контракту ему никак нельзя было оказаться за рулём машины в столь опасном эксперименте.
Бен Тейлор, управляющий директор Dayinsure Wales Rally GB, рассказал о том, почему столь «сумасшедшее» видео, получившее такой успех, вообще появилось.
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Он отметил, что на всё это пошли ради продвижения живописных мест в Северном Уэльсе, где можно заняться экстремальными видами спорта.
Устроители ралли Dayinsure Wales Rally GB спустили гоночный «Форд» по канатной дороге, чтобы тем самым показать все красоты местной природы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Канатная дорога находится в популярном у туристов месте - в парке развлечений Zip World, расположенном на территории северной части Уэльса. Завораживает!
В съёмках видео принял участие текущий лидер чемпионата Великобритании по ралли Мэтт Эдвардс. Герой здешний Элфин Эванс, который выиграл британский этап чемпионата мира по ралли в прошлом году, тоже засветился в данном проекте.
«Трюк казался абсолютно сумасшедшим, ещё только когда я впервые услышал о нём, и, поверьте мне, это было ещё более сумасшедшим в действительности! Просто рад, что не я находился в машине», - сказал Эванс. Вероятно, по контракту ему никак нельзя было оказаться за рулём машины в столь опасном эксперименте.
Бен Тейлор, управляющий директор Dayinsure Wales Rally GB, рассказал о том, почему столь «сумасшедшее» видео, получившее такой успех, вообще появилось.
Читайте также: Ford выпустит "заряженный" хэтчбек Fiesta ST Line
Он отметил, что на всё это пошли ради продвижения живописных мест в Северном Уэльсе, где можно заняться экстремальными видами спорта.
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