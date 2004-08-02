Раздел: Видеоновости
Наглый мишка разнес салон автомобиля и заснул. Видео
Владельцам авто хищник оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
Читайте также: В США поймали медведя-угонщика. Видео
Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.
В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
Читайте также: В США поймали медведя-угонщика. Видео
Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.
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