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Наглый мишка разнес салон автомобиля и заснул. Видео

Наглый мишка разнес салон автомобиля и заснул. ВидеоВладельцам авто хищник оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

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Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.

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 Теги: медведь, авто

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Сегодня, 22:27 » Автор: Татьяна Ларина
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