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Женщины-военные впервые выйдут на парад ко Дню Независимости. Видео

Женщины-военные впервые выйдут на парад ко Дню Независимости. ВидеоПоявилось видео первой репетиции парада к Дню Независимости Украины, где впервые примут участие девушки

В пятницу, 3 августа, представители ВС Украины, СБУ, Государственной пограничной службы и ГосЧС провели первую репетицию парада ко Дню независимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

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В 2018 году в торжествах впервые будет участвовать парадный расчет девушек-курсантов ВИ КНУ им. Тараса Шевченко.

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 Теги: День Независимости, парад

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Вчера, 23:54 » Автор: Татьяна Ларина
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