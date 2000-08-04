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В России тигр напал на известного дрессировщика. Видео

В России тигр напал на известного дрессировщика. Видео Жуткий инцидент произошел в Большом Московском государственном цирке.

На директора Большого Московского государственного цирка Эдгара Запашного напала тигрица. Это произошло во время репетиции с животными по кличке Жанна и Курт. Об инциденте дрессировщик рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

"В своей излюбленной манере Жанна "продрифтовала" мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне, что сзади Курт. Отвлекшись ровно взглядом, я пропустил, что Жанна оказалась так близко, но зато я уже знал, что назад отпрыгивать категорически нельзя. Курт мне такого не простил бы", - пишет Запашный в публикации.

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Дрессировщик отметил, что доли секунд на манеже показались ему вечностью и мысленно он даже успел сказать себе "вот и все" из-за полной уверенности того, что сейчас тигрица его порвет.

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 Теги: тигр, нападение

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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