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Раздел: Видеоновости  
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Samsung случайно показал Galaxy Note 9 до его премьеры. Видео

Samsung случайно показал Galaxy Note 9 до его премьеры. Видео Видеоролик попал в Сеть по ошибке.

Менее чем за неделю до официальной презентации нового флагманского Galaxy Note 9 компания Samsung случайно опубликовала видео с его демонстрацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

В коротком ролике продемонстрировали обновленный дизайн устройства и совершенно новый стилус S Pen. Кроме того, производитель рассекретил ключевые особенности новинки.

В ролике показано реальное устройство в цвете Coral Blue. Стилус S Pen у модели этого цвета — желтый, в видео демонстрируются его возможности подключения Bluetooth и дополнительные функции.

Рекламное видео Galaxy Note 9 также указывает на массивное хранилище, которое можно еще расширить при помощи карты памяти. По сути, это говорит о том, что хранилище можно расширить с помощью слота microSD до 1 терабайта. То есть, объем памяти устройства составит 512 ГБ.

Еще одним моментом в тизере является длительный срок службы батареи, который устройство обещает предложить с помощью некоего «дневного аккумулятора». Судя по всему, однако, емкость батареи не превысит 4000 мАч. Видео также подтверждает двойную основную камеру.

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Через несколько часов видео было удалено, но пользователи уже успели его скачать и распространить.

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 Теги: Samsung, видео

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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