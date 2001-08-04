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В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео

В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео Подлинность видео вызвала споры в комментариях на YouTube.

Во Всемирной паутине стремительно набирает популярность загадочное и пугающее видео, полученное 29 июля нынешнего года на полуострове Гаспе в канадской провинции Квебек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Местная жительница Одри Тангуэй Фречетт проезжала вечером по лесной дороге и увидела пасущегося у обочины лося. Женщина остановила автомобиль и решила запечатлеть животное на камеру. Она поначалу даже не подозревала, что из леса вышло не только мирно пасущееся парнокопытное.

Спустя пару минут съемки канадка неожиданно заметила, как из-за деревьев показалась 2-метровая худая бледная фигура, похожая не некое антропоморфное существо. По всей видимости, оно наблюдало за лосем и старалось незаметно подкрасться к нему, периодически приближаясь к своей потенциальной добыче и снова отступая назад. По словам нашей героини, она сидела в машине ни жива ни мертва от страха, затем нашла в себе силы нажать на газ и поскорее уехать оттуда.

Некоторые пользователи Сети говорят, что зловещее создание похоже на Голлума из кинотрилогии «Властелин колец». По утверждению других, оно выглядит в точности как монстр Человек-грабли из «страшилок» городского фольклора. Третьи выдвигают предположение, будто Фречетт запечатлела на видео привидение или даже пришельца.

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Наконец, что касается скептиков, то согласно их мнению, перед нами всего лишь какая-нибудь грязь или паутина на лобовом стекле автомобиля.

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 Теги: Канада, видео

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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