» » В СБУ отчитались о задержании пропагандистов сепаратизма. Видео
Раздел: Видеоновости  
+1

В СБУ отчитались о задержании пропагандистов сепаратизма. Видео

В СБУ отчитались о задержании пропагандистов сепаратизма. Видео За предыдущий месяц было арестовано 11 администраторов групп в соцсетях.

СБУ вычислила 11 администраторов групп в соцсетях, которые по заданию кремлевских спецслужб разжигали сепаратизм в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.

О масштабной спецоперации в киберпространстве СБУ отчиталась в Facebook.

Отмечается, что в июле сотрудники Департамента Информзащита СБУ активно работали, вычисляя в Сети пропагандистов сепаратизма. В 5 областях Украины были арестованы 11 администраторов соцсетей, которые насаждали в Украине идеи «Русского мира», восхваляли Россию и террористические протектораты Кремля - ​​«Л/ДНР», а также призвали к изменению границ своей страны. Делали они это не бесплатно и по указанию кураторов российских спецслужб.

Речь о шестерых одесситах, а также жителях Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Донецкой областей. Орудовали они в запрещенных в Украине социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В ходе допросов и обысков доказательства вины коллаборационистов и их сотрудничества со спецслужбами агрессора были получены. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 109, 110 и 258-3 УК Украины.

Читайте также: В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео

Речь о посягательстве на территориальную целостность Украины, попытках свержения власти, а также террористической деятельности. Им грозит длительное тюремное заключение.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: СБУ, задержание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     397
     0

Похожие новости по теме

В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео

Подлинность видео вызвала споры в комментариях на YouTube.

В Украине разоблачили сеть пророссийских пропагандистов. Видео В Украине разоблачили сеть пророссийских пропагандистов. Видео

Задержанные агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России.

СБУ прекратила деятельность трех пророссийских пропагандистов. Видео СБУ прекратила деятельность трех пророссийских пропагандистов. Видео

Деятельностью задержанных руководили из РФ.

Пятерых пророссийских интернет-пропагандистов задержала СБУ. Видео Пятерых пророссийских интернет-пропагандистов задержала СБУ. Видео

Провокаторы действовали по заданию спецслужб РФ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх