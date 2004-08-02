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В СБУ отчитались о задержании пропагандистов сепаратизма. Видео
За предыдущий месяц было арестовано 11 администраторов групп в соцсетях.
СБУ вычислила 11 администраторов групп в соцсетях, которые по заданию кремлевских спецслужб разжигали сепаратизм в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
О масштабной спецоперации в киберпространстве СБУ отчиталась в Facebook.
Отмечается, что в июле сотрудники Департамента Информзащита СБУ активно работали, вычисляя в Сети пропагандистов сепаратизма. В 5 областях Украины были арестованы 11 администраторов соцсетей, которые насаждали в Украине идеи «Русского мира», восхваляли Россию и террористические протектораты Кремля - «Л/ДНР», а также призвали к изменению границ своей страны. Делали они это не бесплатно и по указанию кураторов российских спецслужб.
Речь о шестерых одесситах, а также жителях Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Донецкой областей. Орудовали они в запрещенных в Украине социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В ходе допросов и обысков доказательства вины коллаборационистов и их сотрудничества со спецслужбами агрессора были получены. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 109, 110 и 258-3 УК Украины.
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Речь о посягательстве на территориальную целостность Украины, попытках свержения власти, а также террористической деятельности. Им грозит длительное тюремное заключение.
СБУ вычислила 11 администраторов групп в соцсетях, которые по заданию кремлевских спецслужб разжигали сепаратизм в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
О масштабной спецоперации в киберпространстве СБУ отчиталась в Facebook.
Отмечается, что в июле сотрудники Департамента Информзащита СБУ активно работали, вычисляя в Сети пропагандистов сепаратизма. В 5 областях Украины были арестованы 11 администраторов соцсетей, которые насаждали в Украине идеи «Русского мира», восхваляли Россию и террористические протектораты Кремля - «Л/ДНР», а также призвали к изменению границ своей страны. Делали они это не бесплатно и по указанию кураторов российских спецслужб.
Речь о шестерых одесситах, а также жителях Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Донецкой областей. Орудовали они в запрещенных в Украине социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В ходе допросов и обысков доказательства вины коллаборационистов и их сотрудничества со спецслужбами агрессора были получены. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 109, 110 и 258-3 УК Украины.
Читайте также: В Канаде сняли неизвестное существо, подкравшееся к лосю. Видео
Речь о посягательстве на территориальную целостность Украины, попытках свержения власти, а также террористической деятельности. Им грозит длительное тюремное заключение.
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