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В Николаеве мужчина стрелял в спину оппоненту. Видео
В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка.
В субботу, 4 августа, около 4:00 в Николаеве у пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошла стрельба, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух. Парень из другой компании увидел пистолет и начал убегать, однако второй выстрел попал ему в спину", - говорится в сообщении.
На данный момент ожидается скорая медицинская помощь, на место прибыли сотрудники центрального ВП. Тип оружия и патронов выясняется. Предварительно предмет похожий на пистолет похож на стартовый.
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Пострадало два человека, одного из которых доставили в больницу с травмой глаза.
В субботу, 4 августа, около 4:00 в Николаеве у пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошла стрельба, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух. Парень из другой компании увидел пистолет и начал убегать, однако второй выстрел попал ему в спину", - говорится в сообщении.
На данный момент ожидается скорая медицинская помощь, на место прибыли сотрудники центрального ВП. Тип оружия и патронов выясняется. Предварительно предмет похожий на пистолет похож на стартовый.
Читайте также: В Сети опубликовали "жесткую" погоню с полицейскими. Видео
Пострадало два человека, одного из которых доставили в больницу с травмой глаза.
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