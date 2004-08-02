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Появились кадры с места крушения вертолета в России. Видео

Появились кадры с места крушения вертолета в России. ВидеоОн зацепил лопастями внешний груз другого вертолета.

В Красноярском крае в России потерпел катастрофу вертолет Ми-8, все 18 человек, находившиеся на борту, погибли. При взлете вертолет столкнулся с внешней грузовой подвеской другого Ми-8. Об этом сообщается на сайте Росавиации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Авария случилась в 5 утра по московскому времени.

"Два вертолета компании Utair выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым выполнял взлет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту. Второй вертолет, на котором находились рабочие вахтовых смен, столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел", - говорится в сообщении.

Вертолет перевозил рабочих-нефтяников. Причины столкновения пока не установлены. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.

Вертолет, в котором не было пассажиров, сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал, рассказали в Росавиации.

В "Роснефти" сообщили, что в числе пассажиров разбившегося вертолета были работники нефтегазовой компании "РН-Ванкор" и подрядных организаций. Вертолет выполнял рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края), передает "Интерфакс".

В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили также, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца.

"Обнаружен речевой самописец и параметрическое записывающее устройство. Однако в данном случае они вряд ли содержат достаточно информации, чтобы установить причины произошедшего. Слишком стремительно развивалась авария", - сказал источник.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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 Теги: вертолет, видео

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Сегодня, 11:07 » Автор: Богдан Процив
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