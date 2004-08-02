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ДТП на Закарпатье: грузовику снесло кабину. Видео
Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
Утром в субботу, 4 августа, в Закарпатской области столкнулись сразу три авто - VW Tiguan, VW Transporter и грузовик, у которого снесло кабину. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Mukachevo.net.
Авария произошла на участке трассы Киев - Чоп между селами Клячаново и Ивановке. Пострадало 4 человека, Черновицкой, Львовской и Одесской областей.
По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
По данным издания, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Это мужчина 1986 года рождения, который был в авто VW Tiguan: у него черепно-мозговая тяжелая травма, торокальная брюшная, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. Он находится без сознания.
Еще 2 пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. В частности женщина из Одесской области, 1991 года рождения, она в реанимации, у нее торокальная травма, черепно-мозговая травма, но она в стабильном состоянии.
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У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломано бедро, голень, торокальная и черепно-мозговая травма.
Утром в субботу, 4 августа, в Закарпатской области столкнулись сразу три авто - VW Tiguan, VW Transporter и грузовик, у которого снесло кабину. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Mukachevo.net.
Авария произошла на участке трассы Киев - Чоп между селами Клячаново и Ивановке. Пострадало 4 человека, Черновицкой, Львовской и Одесской областей.
По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
По данным издания, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Это мужчина 1986 года рождения, который был в авто VW Tiguan: у него черепно-мозговая тяжелая травма, торокальная брюшная, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. Он находится без сознания.
Еще 2 пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. В частности женщина из Одесской области, 1991 года рождения, она в реанимации, у нее торокальная травма, черепно-мозговая травма, но она в стабильном состоянии.
Читайте также: Беспилотник снял уничтоженную военную технику боевиков. Видео
У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломано бедро, голень, торокальная и черепно-мозговая травма.
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