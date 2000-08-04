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В Румынии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе. Видео

В Румынии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе. ВидеоИнцидент произошел во время подготовки к авиашоу, один из пилотов погиб.

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над румынским уездом Сучава, один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Летчики участвовали в тренировочных полетах перед началом авиашоу в международном аэропорту Сучавы "Штефан Великий", отметило издание. Самолеты упали за пределами взлетной полосы, пилоты оставались в кабинах. Один из них скончался, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Уездная прокуратура начала расследование, а авиашоу отменили.

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На месте авиационного инцидента работают спасатели и специальная следственная бригада.

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 Теги: самолеты, столкновение, видео

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Сегодня, 15:42 » Автор: Богдан Процив
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