Раздел: Видеоновости
В Сети показали нападение носорога на авто. Видео
В результате нападения никто не пострадал.
Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Крупный носорог напал на машину посетителей парка и преследовал ее некоторое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.
Читайте также: Плачущие детеныши носорога растрогали пользователей Сети. Видео
Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.
Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Крупный носорог напал на машину посетителей парка и преследовал ее некоторое время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.
Читайте также: Плачущие детеныши носорога растрогали пользователей Сети. Видео
Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.
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