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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали нападение носорога на авто. Видео

В Сети показали нападение носорога на авто. ВидеоВ результате нападения никто не пострадал.

Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Крупный носорог напал на машину посетителей парка и преследовал ее некоторое время.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

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Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.

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 Теги: Видео, сеть, авто, носорог

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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