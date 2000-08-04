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Пожар в Харькове сняли с дрона. Видео

Пожар в Харькове сняли с дрона. ВидеоВ ликвидации пожара участвуют около 80 человек.

В Харькове горит здание учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Площадь пожара составляет около 500 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Руководитель операции по тушению пожара объявил повышенный уровень сложности. На месте пожара работает 12 автоцистерн, 4 автолестницы, аварийно-спасательный автомобиль и другая спецтехника. В ликвидации пожара участвуют около 80 человек личного состава ГСЧС.

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Один из спасателей в ходе тушения пожара в здании получил тепловой удар.

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 Теги: Харьков, дрон, Видео

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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