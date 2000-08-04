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В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео

В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео На акции было задержано более 25 человек.

4 августа в Санкт-Петербурге российская полиция задержала более 25 правозащитников лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), принявших участие в несанкционированном митинге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

Несколько десятков активистов собрались на Дворцовой площади города, в руках они держали «радужные» флаги и плакаты.

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В 2013 году в России был принят закон о запрете распространения гей-пропаганды.

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 Теги: Россия

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