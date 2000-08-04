Раздел: Видеоновости
BMW с дизельным двигателем все чаще загораются сами по себе. Видео
В текущем году в Корее зафиксировано уже 28 случаев возгорания.
Каждый владелец автомобиля имеет страхи по поводу своего транспортного средства. Мы боимся, что машину угонят, что она попадет в ДТП, на нее упадет комета, дерево, кирпич и т. д. Но особенно мы страшимся возгорания автомобиля, поскольку в этом случае почти всегда машину не удается спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
И больше всего теперь боятся пожара владельцы BMW в Южной Корее, где за последнее время сгорело немало немецких автомобилей. Самое плохое, что пока никто не знает точно, что послужило причиной пожаров.
Только в июле, по сообщению местных СМИ, сгорело уже 11 автомобилей. С начала же года зафиксировано 28 воспламенений дизельных BMW. Да-да, загадка усложняется тем, что все автомобили действительно были оснащены дизельным двигателем.
Читайте также: В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео
Ряд западных СМИ уже обратились за официальными разъяснениями к компании BMW в связи с массовыми случаями самосожжения их автомобилей в Южной Корее.
Каждый владелец автомобиля имеет страхи по поводу своего транспортного средства. Мы боимся, что машину угонят, что она попадет в ДТП, на нее упадет комета, дерево, кирпич и т. д. Но особенно мы страшимся возгорания автомобиля, поскольку в этом случае почти всегда машину не удается спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
И больше всего теперь боятся пожара владельцы BMW в Южной Корее, где за последнее время сгорело немало немецких автомобилей. Самое плохое, что пока никто не знает точно, что послужило причиной пожаров.
Только в июле, по сообщению местных СМИ, сгорело уже 11 автомобилей. С начала же года зафиксировано 28 воспламенений дизельных BMW. Да-да, загадка усложняется тем, что все автомобили действительно были оснащены дизельным двигателем.
Читайте также: В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео
Ряд западных СМИ уже обратились за официальными разъяснениями к компании BMW в связи с массовыми случаями самосожжения их автомобилей в Южной Корее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
298
0
Также советуем посмотреть
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Оставьте свой комментарий