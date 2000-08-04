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BMW с дизельным двигателем все чаще загораются сами по себе. Видео

BMW с дизельным двигателем все чаще загораются сами по себе. Видео В текущем году в Корее зафиксировано уже 28 случаев возгорания.

Каждый владелец автомобиля имеет страхи по поводу своего транспортного средства. Мы боимся, что машину угонят, что она попадет в ДТП, на нее упадет комета, дерево, кирпич и т. д. Но особенно мы страшимся возгорания автомобиля, поскольку в этом случае почти всегда машину не удается спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

И больше всего теперь боятся пожара владельцы BMW в Южной Корее, где за последнее время сгорело немало немецких автомобилей. Самое плохое, что пока никто не знает точно, что послужило причиной пожаров.

Только в июле, по сообщению местных СМИ, сгорело уже 11 автомобилей. С начала же года зафиксировано 28 воспламенений дизельных BMW. Да-да, загадка усложняется тем, что все автомобили действительно были оснащены дизельным двигателем.

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Ряд западных СМИ уже обратились за официальными разъяснениями к компании BMW в связи с массовыми случаями самосожжения их автомобилей в Южной Корее.

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 Теги: BMW, Корея, возгорание

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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