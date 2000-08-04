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В NASA выбрали проект будущего жилья на Марсе. Видео

В NASA выбрали проект будущего жилья на Марсе. Видео Победитель конкурса проектов получил денежный приз.

Космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.

Первое место в конкурсе по разработке жилья для астронавтов на Марсе заняла команда из Арканзаса.

Согласно их замыслу, работы будут собирать ресурсы, необходимые для строительства жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать с помощью 3D-принтеров.

Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жителей.

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Общий призовой фонд конкурса составил сто тысяч долларов. Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике:

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 Теги: NASA, Марс, жилье

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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