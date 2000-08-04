Раздел: Видеоновости
В NASA выбрали проект будущего жилья на Марсе. Видео
Победитель конкурса проектов получил денежный приз.
Космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.
Первое место в конкурсе по разработке жилья для астронавтов на Марсе заняла команда из Арканзаса.
Согласно их замыслу, работы будут собирать ресурсы, необходимые для строительства жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать с помощью 3D-принтеров.
Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жителей.
Читайте также: В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео
Общий призовой фонд конкурса составил сто тысяч долларов. Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике:
Космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.
Первое место в конкурсе по разработке жилья для астронавтов на Марсе заняла команда из Арканзаса.
Согласно их замыслу, работы будут собирать ресурсы, необходимые для строительства жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать с помощью 3D-принтеров.
Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жителей.
Читайте также: В России силой разогнали митинг в поддержку прав ЛГБТ. Видео
Общий призовой фонд конкурса составил сто тысяч долларов. Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
183
0
Также советуем посмотреть
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Оставьте свой комментарий