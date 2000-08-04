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Так выглядит полностью автономный дом будущего. Видео

Так выглядит полностью автономный дом будущего. Видео Уникальная капсула оборудована всем необходимым для жизни.

Ecocapsule - это умный, самодостаточный микро-дом, который использует солнечные панели и ветрогенератор для добычи электроэнергии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

В этом микро-доме можно забыть о квитанциях за ЖКХ. Он оптимизирован для сбора дождевой воды, которая фильтруется и становится питьевой. Ecocapsule оснащен всеми предметами первой необходимости для длительного проживания.

В нем есть отсеки для хранения вещей, выдвижная кровать, душевая, туалет и кухня. Дом изготовлен из стали и стекловолокна и способен вместить до 2 человек.

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Цена такого дома составляет около $90 тыс. Производитель обещает, что стоимость Ecocapsule в будущем будет значительно ниже.

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 Теги: дом, капсула

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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