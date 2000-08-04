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Раздел: Видеоновости  
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Xiaomi показала мусорную корзину будущего. Видео

Xiaomi показала мусорную корзину будущего. Видео "Умное" ведро оснащено датчиком движения и другими функциями.

Китайская корпорация Xiaomi показала фанатам свою новую разработку – «умное» мусорное ведро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Так, устройство оснащено крышкой со встроенным датчиком, благодаря чему крышка поднимается автоматически. Также есть встроенная подсветка.

Более того, умное ведро умеет автоматически завязывать полный мешок с мусором и заменять его на новый. Для этого нужно лишь нажать на кнопку. Однако здесь производители устроили небольшую ловушку – для этой функции нужны определенные мусорные пакеты, поскольку обычные не подойдут.

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Всего без подзарядки устройство может работать до 35 дней, а объем мусора составляет 15,5 литра.

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 Теги: Xiaomi, мусорное ведро

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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