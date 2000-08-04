Раздел: Видеоновости
Скандал в Одессе: неизвестные спилили сотни деревьев. Видео
На место спила одесситы вызывали полицию.
В субботу днем неизвестные в балаклавах срубили деревья на территории бывшего Дома приемов Одесского горсовета на Гагаринском плато. По словам общественников, документов на спил у людей с бензопилами не было.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pushkinska
.
По словам общественника Владислава Балинского, неизвестные срубили более 200 деревьев. Минимум 50 из них, говорит экоактивист, — красивые и здоровые.
«Зашли порядка 15 человек в балаклавах и с бензопилами и за 10 минут всю эту большую парковую территорию «зачистили». При этом больше 50 больших, красивых деревьев лежат вповалку. Естественно, никаких документов на удаление не было», — говорит Балинский.
На место спила одесситы вызывали полицию. По словам горожан, правоохранителям рабочие показали только два документа, ни в одном из которых не было разрешения на удаление деревьев.
Читайте также: На Виннитчине разгорелся громкий скандал вокруг старинной сахароварни. Видео
Отметим, территория бывшего Дома приемов сейчас находится в аренде у ООО «Дофин», которую связывают с бизнесменом Владимиром Галантерником. На этом месте, согласно градостроительным условиям и ограничениям, компания собирается построить жилые высотки.
В субботу днем неизвестные в балаклавах срубили деревья на территории бывшего Дома приемов Одесского горсовета на Гагаринском плато. По словам общественников, документов на спил у людей с бензопилами не было.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pushkinska
.
По словам общественника Владислава Балинского, неизвестные срубили более 200 деревьев. Минимум 50 из них, говорит экоактивист, — красивые и здоровые.
«Зашли порядка 15 человек в балаклавах и с бензопилами и за 10 минут всю эту большую парковую территорию «зачистили». При этом больше 50 больших, красивых деревьев лежат вповалку. Естественно, никаких документов на удаление не было», — говорит Балинский.
На место спила одесситы вызывали полицию. По словам горожан, правоохранителям рабочие показали только два документа, ни в одном из которых не было разрешения на удаление деревьев.
Читайте также: На Виннитчине разгорелся громкий скандал вокруг старинной сахароварни. Видео
Отметим, территория бывшего Дома приемов сейчас находится в аренде у ООО «Дофин», которую связывают с бизнесменом Владимиром Галантерником. На этом месте, согласно градостроительным условиям и ограничениям, компания собирается построить жилые высотки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1044
0
Также советуем посмотреть
- Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
Оставьте свой комментарий