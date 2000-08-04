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Скандал в Одессе: неизвестные спилили сотни деревьев. Видео

Скандал в Одессе: неизвестные спилили сотни деревьев. ВидеоНа место спила одесситы вызывали полицию.

В субботу днем неизвестные в балаклавах срубили деревья на территории бывшего Дома приемов Одесского горсовета на Гагаринском плато. По словам общественников, документов на спил у людей с бензопилами не было.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pushkinska
.
По словам общественника Владислава Балинского, неизвестные срубили более 200 деревьев. Минимум 50 из них, говорит экоактивист, — красивые и здоровые.

«Зашли порядка 15 человек в балаклавах и с бензопилами и за 10 минут всю эту большую парковую территорию «зачистили». При этом больше 50 больших, красивых деревьев лежат вповалку. Естественно, никаких документов на удаление не было», — говорит Балинский.

На место спила одесситы вызывали полицию. По словам горожан, правоохранителям рабочие показали только два документа, ни в одном из которых не было разрешения на удаление деревьев.

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Отметим, территория бывшего Дома приемов сейчас находится в аренде у ООО «Дофин», которую связывают с бизнесменом Владимиром Галантерником. На этом месте, согласно градостроительным условиям и ограничениям, компания собирается построить жилые высотки.

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 Теги: Одесса, скандал

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Сегодня, 14:27 » Автор: Ирина Шевченко
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