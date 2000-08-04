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Раздел: Видеоновости  
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Американка подралась за кресло в самолете. Видео

Американка подралась за кресло в самолете. ВидеоЖенщина вначале обвинила Korean Air в краже ее паспорта.

Американку сняли с самолета после того, как она подралась с персоналом за кресло бизнес-класса. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что купила билет на место экономкласса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Самолет направлялся их Сеула в Сан-Франциско. Инцидент произошел в аэропорту Инчхон.

Стюардессы были вынуждены силой выводить женщину. Пассажиры лайнера снимали происходящее на видео.

А после начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению.

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Чтобы вывести женщину из самолета, персоналу пришлось привязать ее ремнем к креслу-каталке.

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 Теги: Американка, Видео, самолет

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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