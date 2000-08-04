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Американка подралась за кресло в самолете. Видео
Женщина вначале обвинила Korean Air в краже ее паспорта.
Американку сняли с самолета после того, как она подралась с персоналом за кресло бизнес-класса. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что купила билет на место экономкласса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Самолет направлялся их Сеула в Сан-Франциско. Инцидент произошел в аэропорту Инчхон.
Стюардессы были вынуждены силой выводить женщину. Пассажиры лайнера снимали происходящее на видео.
А после начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению.
Читайте также: Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
Чтобы вывести женщину из самолета, персоналу пришлось привязать ее ремнем к креслу-каталке.
Американку сняли с самолета после того, как она подралась с персоналом за кресло бизнес-класса. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что купила билет на место экономкласса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Самолет направлялся их Сеула в Сан-Франциско. Инцидент произошел в аэропорту Инчхон.
Стюардессы были вынуждены силой выводить женщину. Пассажиры лайнера снимали происходящее на видео.
А после начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению.
Читайте также: Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
Чтобы вывести женщину из самолета, персоналу пришлось привязать ее ремнем к креслу-каталке.
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