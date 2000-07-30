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В Сети показали "танец" двух озлобленных змей. Видео

В Сети показали "танец" двух озлобленных змей. ВидеоСнять такое на видео удается не часто.

На видео сняты два самца, которые исполняют "ритуальный боевой танец". Змеи извивались и толкали друг друга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Западной Вирджинии в США на видео сняли необычный "танец" двух самцов гремучей змеи. Видео опубликовал ресурс Penn Live.

В ролике показано, как змеи извиваются и подпрыгивают, а также толкают друг друга. Это явление - своеобразный "ритуальный боевой танец".

По словам автора видео, Джейми Фенсе, это выглядело гипнотически.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве змея залезла в квартиру и съела попугая, сидящего в клетке.

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 Теги: Видео, змеи, танец

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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