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В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео
Инцидент произошел на шоу с тракторами.
В Индии в городе Ганганагаре зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами закончились трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Как отмечается, крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и обрушилась, убив пять человек.
Еще около 50 болельщиков получили травмы различной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии.
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Всего на крыше находилось около 300 человек.
В Индии в городе Ганганагаре зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами закончились трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Как отмечается, крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и обрушилась, убив пять человек.
Еще около 50 болельщиков получили травмы различной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии.
Читайте также: Так выглядит полностью автономный дом будущего. Видео
Всего на крыше находилось около 300 человек.
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