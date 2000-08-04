В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео

Инцидент произошел на шоу с тракторами.



В Индии в городе Ганганагаре зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами закончились трагедией, сообщает



Как отмечается, крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и обрушилась, убив пять человек.



Еще около 50 болельщиков получили травмы различной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии.



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Всего на крыше находилось около 300 человек.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Индии в городе Ганганагаре зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами закончились трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду Как отмечается, крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и обрушилась, убив пять человек.Еще около 50 болельщиков получили травмы различной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии.Всего на крыше находилось около 300 человек.



