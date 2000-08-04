» » В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео

В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео Инцидент произошел на шоу с тракторами.

В Индии в городе Ганганагаре зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами закончились трагедией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Как отмечается, крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и обрушилась, убив пять человек.

Еще около 50 болельщиков получили травмы различной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Так выглядит полностью автономный дом будущего. Видео

Всего на крыше находилось около 300 человек.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индия, трибуна, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     320
     0

Похожие новости по теме

В Индии во время гонок рухнула крыша с сотнями зрителей. Видео В Индии во время гонок рухнула крыша с сотнями зрителей. Видео

Сотни людей находились на крыше.

В Индии обрушилась крыша сарая с сотнями зрителей. Видео В Индии обрушилась крыша сарая с сотнями зрителей. Видео

Инцидент произошел в Индии, когда люди наблюдали за гонками на тракторах.

Автомобиль протаранил толпу на праздничном параде в США. Видео Автомобиль протаранил толпу на праздничном параде в США. Видео

По предварительным данным полиции 28 человек получили травмы, около десятка людей находятся в критическом состоянии.

В Чехии обрушилась крыша спорткомплекса. Видео В Чехии обрушилась крыша спорткомплекса. Видео

Крыша не выдержала снега.

В Киеве на Троещине тракторами снесли МАФы. Видео В Киеве на Троещине тракторами снесли МАФы. Видео

Демонтаж проводился тракторами ночью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх