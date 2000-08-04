» » В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео

В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео Для засыпания ям дорожники использовали стройматериалы.

В Николаеве убитую дорогу засыпают стройматериалами — чтобы мягче ездить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Об этом написала Оксана Семенова на странице Contact Center при Миколаївській міській раді в соцсети Facebook.

«Я конечно понимаю, что дно кризиса уже минуло и люди начали делать дома перепланировки и ремонты, но не под ноги же куски бетона вывавливать!», – сказано в сообщении.

Читайте также: В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео

«Хоть и на покареженную улицу, ровной ее после такого все равно назвать нельзя. Торец Крылова 11/1 и 13/1».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаев, дорога, ямы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     391
     0

Похожие новости по теме

В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео В Индии обвалилась трибуна с людьми, есть погибшие. Видео

Инцидент произошел на шоу с тракторами.

В Николаеве затоплены неколько домов. Видео В Николаеве затоплены неколько домов. Видео

Прорвавшая канализация затопила дома

В Сети показали массовый протест против Савченко в Николаеве. Видео В Сети показали массовый протест против Савченко в Николаеве. Видео

Полиция и силовики полностью оцепили территорию вокруг ОГА.

В Николаеве водитель маршрутки разорался на бойца АТО и его ребенка. Видео В Николаеве водитель маршрутки разорался на бойца АТО и его ребенка. Видео

Горисполком в Николаеве решил судьбу водителя маршрутки, который отказал в льготном проезде ребенку и грубил бойцу АТО.

В Николаеве появились радиоперекрестки. Видео В Николаеве появились радиоперекрестки. Видео

Радиоточки установлены на 28 пересечениях дорог.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх